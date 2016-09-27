برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

مواليد هذا البرج يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى المتمرد من أجل الوصول لهدفك ، فأنت شخص قادر على الابداع وإظهار مواهبك بنسبة كبيرة فى مجال عملك .

على الصعيد العاطفي:

الحياة العاطفية لبرج العقرب فى طريقها للوصول للهدوء والاستقرار من جديد ، شريكك يهتم بكل تفاصيل حياتك ويسعى لدعم العلاقة بشتى الطرق ، و لأنك عاطفى ورومانسى فأنت قادر على صنع علاقة ساحرة مع الحبيب .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب حالتك الصحية تتحسن بشكل ملحوظ بفضل تخلصك من اللإجهاد والتوتر الذهنى ، وقراءتك كتاب جديد او التواجد بجلسات يوجا قد تزيد حالتك المزاجية راحة وهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك الكثير من المهام ستنجزها خلال هذه الفترة على أكمل وجه ، اضافة الى ان هناك ارتباطات عائلية بالضرورة ان تلبيها .