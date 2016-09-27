برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو ممتاز لكن عليك أن تأخذ زمام المبادرة وإظهار قدرتك الهائلة على الادارة و تولى المزيد من المهام .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى تسير بخطى جيدة و اعمل على ادخال التجديد للعلاقة حتى لا يتسرب اليها الملل ، فأطلب من شريكك تناول العشاء معا باحدى الأماكن الرومانسية الهادئة .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو عليك أن تتخلى تماما عن السهر فجسمك يحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء والنوم لفترات طويلة هو الحل .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انت فى طريقك لتكوين عدد من الصداقات الجديدة التى ستضيف لك الكثير ، لا تتكبر فى طلب مساعدة او استشارة احد المقربين اليك من أجل مساعدتك فى حل بعض مشاكلك .