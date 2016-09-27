برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج الدلو على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو ممتاز لكن عليك أن تأخذ زمام المبادرة وإظهار قدرتك الهائلة على الادارة و تولى المزيد من المهام .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى تسير بخطى جيدة و اعمل على ادخال التجديد للعلاقة حتى لا يتسرب اليها الملل ، فأطلب من شريكك تناول العشاء معا باحدى الأماكن الرومانسية الهادئة .
برج الدلو على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الدلو عليك أن تتخلى تماما عن السهر فجسمك يحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء والنوم لفترات طويلة هو الحل .
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انت فى طريقك لتكوين عدد من الصداقات الجديدة التى ستضيف لك الكثير ، لا تتكبر فى طلب مساعدة او استشارة احد المقربين اليك من أجل مساعدتك فى حل بعض مشاكلك .
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