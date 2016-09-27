حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:
قد تلتقى اشخاص جدد فى عملك مما يجعلك تشعر بالونس وتتواصل معهم بحرية وتعرف معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدك هذا فى انجاز مشروع هام
على الصعيد العاطفي:
تذكر أن الشخص المثالى لك سيطرق بابك فى الوقت المناسب ، دع الحب يجدك ولا تلهث ورائه وحتى يحدث هذا استمتع بحياتك وبحب اصدقائك واسرتك
برج الجدى على الصعيد الصحي:
يجب أن تغير اسلوبك فى ادارة حياتك ونظامك الغذائى حتى لو اضطررت للجوء الى مختصين لان تجاهل وضعك الصحى يؤدى الى نتائج كارثية فى المستقبل
توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
ستحصل على قدر كبير من المساندة من الأشخاص المحيطة بك وهو ما يجعلك مفعما بالحيوية والتفاؤل والثقة استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.
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