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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

قد تلتقى اشخاص جدد فى عملك مما يجعلك تشعر بالونس وتتواصل معهم بحرية وتعرف معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدك هذا فى انجاز مشروع هام

 

على الصعيد العاطفي:

تذكر أن الشخص المثالى لك سيطرق بابك فى الوقت المناسب ، دع الحب يجدك ولا تلهث ورائه وحتى يحدث هذا استمتع بحياتك وبحب اصدقائك واسرتك

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

يجب أن تغير اسلوبك فى ادارة حياتك ونظامك الغذائى حتى لو اضطررت للجوء الى مختصين لان تجاهل وضعك الصحى يؤدى الى نتائج كارثية فى المستقبل

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

ستحصل على قدر كبير من المساندة من الأشخاص المحيطة بك وهو ما يجعلك مفعما بالحيوية والتفاؤل والثقة استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.


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مصر 365

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