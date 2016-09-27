مرتضى منصور: حزين بسبب ما فعله جمهور الوداد ضد شيكابالا

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه الشديد وحزنه بسبب هتافات و"سباب" جماهير الوداد الرياضي المغربي ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولاعبي الزمالك.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة ماراثونية أمام الوداد الرياضي في نصف نهائي انتهت بمجموع نهائي 6-5.

وقال مرتضى منصور: "حزين للغاية بسبب ما فعلته جماهير الوداد ضد لاعبي الزمالك وضد شيكابالا".

وأوضح في تصريحات عبر قناة أون سبورت "شيكابالا تعرض للسباب طوال أحداث المباراة من جماهير الوداد. حزين للغاية بذلك".

وواصل "أيضا لم يستقبل أي مسؤول من نادي الوداد الرياضي بعثة الزمالك على عكس ما حدث مننا في لقاء الذهاب".