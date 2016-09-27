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مؤمن سليمان: المنتخب ظلم 3 لاعبين بالزمالك

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مؤمن سليمان: المنتخب ظلم 3 لاعبين بالزمالك مؤمن سليمان: المنتخب ظلم 3 لاعبين بالزمالك

يرى مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك، أن اختيارات قائمة لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم، ظلمت 3 لاعبين من فريقه تم استبعادهم.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال مؤمن سليمان: "كيف لا ينضم شيكابالا إلى منتخب مصر؟".

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون سبورت "شيكابالا لم يصل لهذه الحالة البدنية منذ سنوات عديدة".

وواصل "كذلك أيمن حفني. لياقته تحسنت كثيرا، وبات يمتاز بإنهاء الهجمات، وتخلص من اللعب الفردي أو إهدار الكرة بعد مراوغات عديدة".

وأكمل حديثه قائلا: "أما أحمد توفيق فهو من نجوم مصر، واستبعاده لأن الحظ لم يحالفه في المباراة الثانية أمام الوداد لا يقلل من مجهوده الكبير طوال الفترة الأخيرة".

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