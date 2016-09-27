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شاهد.. برومو برنامج عمرو أديب الجديد "كل يوم" على "ON TV"

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شاهد.. برومو برنامج عمرو أديب الجديد "كل يوم" على "ON TV" شاهد.. برومو برنامج عمرو أديب الجديد "كل يوم" على "ON TV"

>كتبت دينا الأجهورى

يبدأ الاعلامى عمرو أديب، السبت المقبل، تقديم أولى حلقات برنامجه الجديد "كل يوم" فى التاسعة والنصف مساءً، على فضائية أون تى فى، فى تجربة جديدة للإعلامى الكبير عبر قناة مفتوحة وليست "مشفرة".

 

 

وظهر عمرو أديب، فى "البرومو" الرسمى للبرنامج تارة يخاطب جمهوره الكبير ببساطة وخفة ظل، قائلا :"أنا هو أنا بس مش مشفر، أنا هو أنا وأنت اللى هتتغير.. أنا هو أنا وكلنا هنغير"، وتارة أخرى يظهر بصورتين "المشاهد والإعلامى"، حيث يوجه الأول له سؤالا :"هو حضرتك كل يوم هتجى لنا بصوتك العالى ده "؟.. فيرد أديب:"أيوه هاجى بصوت العالى"، فيعود ويسأله :"كل يوم هتيجى تقولنا المشاكل والهم"؟.. فيرد :"طبعا هقولك المشاكل هو احنا فى سويسرا احنا فى يا ابنى"؟.

 

 

ومن المتوقع أن تضيف التجربة نجاحا جديدا فى مسيرة الإعلامى الأهم فى صناعة البرامج التوك شو المصرية والعربية، وصاحب الخبطات التلفزيونية الهامة، خاصة أن هناك مفاجآت كبرى أعدها فريق البرنامج لجمهوره العربى.

 

 

 

 

 

 

 

 


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