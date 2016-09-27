شيخ الازهر يترأس جلسة"حكماء المسلمين" بالبحرين لدعمها ضد التدخل الخارجى

يتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مملكة البحرين لتطوير التعاون التعليمى والدعوى مع البحرين وترأس جلسة مجلس حكماء المسلمين لدعم التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد، وعدم السماح للتدخل من جانب أى قوى خارجية بهدف زعزعة الاستقرار ودعم البحرين فى المطالبة بحقوقه وبسط سيادته على أرضه.

كما يتوجه شيخ الأزهر إلى سويسرا، حيث يترأس جلسة للحوار بين الشرق والغرب بجنيف، لنشر ثقافة الحوار بديلا عن القوة الغاشمة لحل النزاعات ونزع فتيلها، فضلا عن إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين في الدولتين.