برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

الحظ يبتسم لك..تقابل صديق قديم يساعدك فى الدخول إلى مشروع سيجلب لك الربح الكثير، تمتلك عقل ذهبى يعرف من أين تؤكل الكتف ولديك قدرة مميزة على اغتنام الفرص وتحقيق الأرباح الكبيرة منها.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

إن تحدثت عن الأصدقاء ليس بالضرورة أن تطرق إلى المواقف السيئة فى حياتك، فيمكنك التعامل مع هذه المواقف على إنها حوادث عابرة أعطتك فائدة كبيرة أكثر من الأضرار النفسية التى لحقت بك.

على الصعيد الصحى ..

لا تعتمد على معلوماتك الطبية، لأن معظمها خاطئ ولن يفيدك فى أى شىء، ولا تتعامل مع نزلات البرد بشكل مستهتر، لأن هناك نزلات برد تتسبب فى مشكلات كبيرة بعد ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من النشاط الذهنى الذى يمكنه من تحقيق تقدم كبير فى واقع العمل، ولن يعود مولود الثور إلى أسلوب التسويف الذى اعتمد عليه فى الفترة السابقة.