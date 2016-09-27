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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى..

 

اليوم مناسب لتقديم العتاب إلى رؤسائك والمطالبة بحقوقك التى ضاعت دون عمد، استخدم ذكائك الاجتماعى فى حديثك مع رؤسائك ولا تندفع بكلمات غير محسوبة حتى لا تنقلب الأوضاع.

 

 

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

 

الفراغ العاطفى ربما يكون سبب شعورك الدائم بالوحدة، والتواجد مع الأصدقاء سيقلل كثيراً من هذا الشعور الذى أثر على نفسيتك بشكل كبير وجعلك أكثر ميلاً إلى العزلة و النوم لفترات طويلة.

 

 

 

على الصعيد الصحى ..

 

تحتاج إلى عودة سريعة إلى ممارسة الرياضة، فجسدك يحتاج إلى تنشيط هذه الفترة حتى تتخلص من حالة الوخم المسيطرة عليك بسبب ابتعادك عن الأصدقاء و النوم لفترات طويلة.

 

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يستعيد ثقته بنفسه و يقدم على تحقيق خطوات جديدة فى مجال عمله، ويستطيع مولود الجوزاء أن يحسن علاقته برؤسائه بعد أن توترت كثيراً فى الفترة الماضية.

 

 

 


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