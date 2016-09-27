جواهر القاسمي تطلق صندوق «نماء» بـ10 ملايين درهم

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، يوم أمس الأول، «صندوق نماء» الدولي للمرأة، المخصص لتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية، للارتقاء بالمرأة ومكانتها حول العالم، ولتعزيز البرامج والمبادرات المعنية بتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والمهنية، وتنمية قدراتها في التنمية المجتمعية، والاستثمار فيها، معلنة عن تقديم 10 ملايين درهم (ما يعادل 2.7 مليون دولار أميركي)، لتشكل أول إيرادات تأسيس «صندوق نماء» الدولي للمرأة.

جاء الإعلان عن الصندوق على لسان أميرة بن كرم، نائب رئيس مؤسسة «نماء»، للارتقاء بالمرأة خلال كلمة ألقتها بالنيابة عن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في جلسة «إطلاق شبكة نقاط اتصال أمن وسلامة المرأة»، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تم خلال جلسة إطلاق «شبكة نقاط اتصال أمن وسلامة المرأة» الإعلان أن «صندوق نماء» سيدعم البرنامج العالمي «الفتيات سفيرات السلام» المنفذ من قبل الشبكة العالمية لصانعات السلام، وسيكون هذا البرنامج باكورة المبادرات، التي يدعمها الصندوق، وسيعمل برنامج «الفتيات سفيرات السلام» على بناء قدرات مجموعة من الفتيات في ثلاث دول مختارة، ليكنّ سفيرات للأمن والسلام في مجتمعاتهن.

وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن الهدف الأساسي من إطلاق «صندوق نماء» هو دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية، الساعية إلى تمكين المرأة من أداء أدوارها بفعالية، وتمهيد الطريق لها، للمشاركة باتخاذ القرار في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

برامج

وسيعمل الصندوق الأول من نوعه في المنطقة على دعم المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بتمكين المرأة، والارتقاء بها على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وسيتم اختيار البرامج والمبادرات، التي ستحظى بدعم «صندوق نماء» بالتنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية على أن تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للمرأة، وتطوير بيئة تمكينية تسهم في تحقيق تطور ملحوظ ونوعي في حياة المرأة، وتدريب الفتيات والسيدات وتأهليهن لإدراج أنفسهن في عمليات صنع القرار. كما سيقوم الصندوق بجمع التمويل وتقديم الدعم المادي لحملات التوعية المحلية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة، وضرورة استثمار قدراتها لخدمة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

جهود

وأشارت سمو الشيخة جواهر القاسمي إلى أن إطلاق «صندوق نماء» الدولي للمرأة، يأتي انسجاماً مع الجهود الحثيثة والمتواصلة، التي تبذلها دولة الإمارات منذ قيامها عام 1971 بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، من أجل تمكين المرأة والارتقاء بها، وتوفير كل السبل التي تساعدها في القيام بدورها الأساسي والفاعل في التنمية والتطوير.

وقالت سموها: «في دولة الإمارات نشأنا نساء في كنف رعاية واهتمام ودعم مؤسس دولتنا المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين آمنوا بدور المرأة وأهميته، وعملوا على أن تكون منذ البداية شريكاً أساسياً في تنمية دولة الاتحاد وتطويرها، وتابع المسيرة قادة وحكام الإمارات على النهج ذاته، وكانت رؤية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الدافع والمحفز لأن تغدو المرأة الإماراتية قدوة عالمية».

خطوة

يعتبر الإعلان عن صندوق نماء الدولي للارتقاء بالمرأة بمثابة خطوة جديدة في عملية استكمال هياكل مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، التي نص مرسوم تأسيسها على أنها ستتضمن إطلاق صندوق لمشاريع تطوير المرأة، مهمته دعم عدد من المشاريع الخاصة بتطوير المرأة والارتقاء بها في أماكن مختلفة من العالم، إلى جانب إدارة خاصة بإجراء البحوث ووضع الاستراتيجيات.