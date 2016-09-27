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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى..

 

صدامات متتالية تزيد من توترك هذه الفترة، لن تقدر اليوم على التحكم فى أعصابك وتندفع بكلمات حادة فى بعض المواقف التى لا تتطلب ذلك، حاول أن تبتعد عن هذه الأجواء حتى لا تخسر أكثر من ذلك.

 

 

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

 

العودة إلى أصدقاء الطفولة ربما يساعد كثيراً فى تحسين حالتك المزاجية، فالذكريات دائماً لها مفعول السحر على تغيير حالتك النفسية، و حالياً تحتاج إلى هذه الحالة بشكل عاجل.

 

 

 

على الصعيد الصحى..

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فى حالة من التوتر والإضطراب النفسى بسبب مشاكله الشحصية التى جعلت منه شخص متوتر وعصبى، مما أدى لحدوث عدد من الصدامات مع الزملاء المقربين على بعض الأمور البسيطة، لكن مولود العذراء يحتاج حالياً إلى حالة من العزلة والاسترخاء.

 


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مصر 365

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