«صحة دبي» تطلق مسارات العمل بمنظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي

أعلنت هيئة الصحة بدبي تفاصيل خطتها ومسارات العمل التنفيذية، التي تتبناها للتمكين من منظومة الجيل الرابع، وفق ما وجه إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار رؤية دبي واستراتيجيتها وتطلعاتها المستقبلية، نحو هذا التحول، الذي يشغل القطاع الصحي أحد أركانه الأساسية.

وكان مجلس التميز المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، استعرض في اجتماعه، الذي عقد مؤخراً، برئاسة حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، خطة العمل والخطوات، التي تتبنى الهيئة تنفيذها، ضمن منظومة الجيل الرابع.

حرص

وأكد القطامي أن «صحة دبي» حريصة على أن تكون ضمن طليعة المؤسسات، الأكثر تميزاً، التي تمتلك أدوات ولغة وإمكانات الوصول إلى مرحلة الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، واهتمامها البالغ بالتواجد في الصدارة، بأدائها المؤسسي وخدماتها الذكية، التي تفوق توقعات أفراد المجتمع وجمهور المتعاملين معها، وحرصها كذلك على تطوير أنظمتها الإدارية والمالية والخدمية، وربط أدائها بأساليب مبدعة، وتوفير بيئة العمل، والمناخ المحفز على الابتكار.

وأشار إلى مجموعة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة، وفي مقدمتها تشكيل «مجلس التميز المؤسسي»، إلى جانب تشكيل مجموعة من فرق العمل لإنجاز التحول المطلوب، فيما أوضح أن منظومة الجيل الرابع التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بسرعة الانتقال إليها، تعد إحدى أهم أدوات الريادة، وأن هيئة الصحة بدبي، ستكون أكثر قدرة على التنافسية.