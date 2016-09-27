حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الموارد المتاحة لك محدودة وتقيدك كثيرًا فى اداء عملك ولكن هذا لا ينبغى أن يكون حجتك فى عدم الإنجاز فالمهارة الحقيقة تظهر فى استغلال كافة الموارد المتاحة بالنسبة لك وتأدية مهامك بنجاح فحاول أن تتخلص من السلبية وتعمل بإيجابية.

على الصعيد العاطفى:

ضعف ثقتك بنفسك هو السبب فى الكثير من المشاكل بينك وبين شريكك ويتسبب فى التوتر الشديد بينكما، على الرغم من أنك فى المعتاد شخص قوى الثقة بنفسه وهذا قد يكون مؤشرًا لأن هذه العلاقة ليست جيدة بما يكفى فأعد النظر بها لأنك أيضًا تضر شريكك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

يجب أن تحصل على ما يكفى من الراحة لأن جسدك يفكر فى التمرد فى وقت قريب، بعض المشاكل الصحية العابرة التى لا تهتم بها فى الوقت الحالى هى مؤشرات لمشاكل صحية خطيرة قد تسبب لك الكثير من الإزعاج والألم فى المستقبل فانتبه لها قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

كل تقدم تحرزه فى حياتك المهنية يأتى على حساب حياتك الاجتماعية فانتبه لما يحدث قبل فوات الأوان ولا تجعل جانبًا من حياتك يسيطر على الآخر.