نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والسويدي في دبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور محمد سالم المزروعي بمناسبة زفاف نجله «سالم» إلى كريمة سلطان محمد السويدي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء أمس الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ورؤساء المجلس الوطني السابقون معالي محمد أحمد المر وسعيد الكندي ومحمد الحبتور إضافة إلى حضور عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع كبير من المدعوين والمهنئين ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة من التراث الوطني.

نهيان بن مبارك وميثاء الشامسي يحضران حفل سفارة مونتينيغرو

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه داركو اسكوكوفيس سفير جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود» لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق هيلتون - أبوظبي.. الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء جالية جمهورية مونتينيغرو المقيمة في الدولة.