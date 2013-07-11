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الحلقة الثانية من "آسيا": راجي يبحث عن زوجته.. وضابط شرطة يتوقع اختطافها

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الحلقة الثانية من "آسيا": راجي يبحث عن زوجته.. وضابط شرطة يتوقع اختطافها الحلقة الثانية من "آسيا": راجي يبحث عن زوجته.. وضابط شرطة يتوقع اختطافها

كتب : ندى سامي منذ 49 دقيقة

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "آسيا" حول بحث راجي، والذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، عن زوجته آسيا، والتي تجسد دورها الفنانة منى زكي، وذلك بعد اختفائها هي وابنها سليم في ظروف غامضة في الحلقة السابقة.

بينما يقف راجي حائرًا بسبب اختفاء زوجته، يأتي ضابط الشرطة المكلف بالبحث عن آسيا ليبدأ في رحلة البحث عنها، حيث دخل المنزل وأخذ يبحث في أشياء آسيا، ويتفحص مخارج المنزل جيدًا، ولكنه سأل راجي عن سبب قتله لزوجته ما أدى لانزعاج راجي بسبب هذا السؤال، وقلقه على زوجته أكثر، أخبر راجي الضابط بأنه في البدايه لم يقلق على اختفاء زوجته لأنها معتاده أن تخرج كثيرا في أوقات مختلفة ولا تخبره، بينما أخبره الضابط أنه يتوقع أنها اختطفت.

وعلى الجانب الآخر، قام الفنان باسم سمرة بأخذ آسيا التي قام بدهسها بعربته أثناء قيادته على الطريق، إلى المقهي الليلي الذي يعمل به، وأمر أحد مساعديه بأن يعتني بها ويحضر لها الطبيب، وبالفعل فاقت آسيا، حيث كانت مغشى عليها، لكنها كانت في حالة شديدة من التعب، ولا زالت لا تدرك ما حدث لها.

يذكر أن مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبو الحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.

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