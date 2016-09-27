وزير النقل يبحث تطوير وسائل النقل العام والطرق بالإسكندرية

اجتمع اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل أمس لمناقشة أهم المشروعات التى من شأنها تيسير حركة المرور بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ واللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة و السفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولى واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، واللواء طارق جمال الدين رئيس هيئة الأنفاق.

وأكد فرحات على حرص الحكومة بجميع قطاعاتها على تلبية احتياجات المواطن وحل مشكلاته والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وقد تم استعراض عدة مشروعات من شأنها الارتقاء بوسائل النقل العام وبالخدمة المقدمة للمواطنين بالإسكندرية؛ والتى من بينها: مشروع تطوير وكهربة خط سكك حديد أبو قير، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى؛ حيث تم الانتهاء من كوبرى أبو الخير وكوبرى العامرية وكوبرى مرغم بتكلفة تبلغ 788 مليون جنيه، كما أنه من المقرر الانتهاء من صيانة قطاعات الطريق الدولى الساحلى فى شهر ديسمبر القادم.

يأتى هذا انطلاقا من حرص الحكومة على تخفيف العبء عن المواطن، والتقليل من استهلاك الطاقة البترولية والحد من عشوائية وسائل المواصلات الخاصة واستغلالها للمواطنين.