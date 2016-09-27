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"زراعة الإسماعيلية" تناقش طرق التوعية ضد إصابة المانجو بالهباب الأسود

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"زراعة الإسماعيلية" تناقش طرق التوعية ضد إصابة المانجو بالهباب الأسود "زراعة الإسماعيلية" تناقش طرق التوعية ضد إصابة المانجو بالهباب الأسود

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور السيد خليل مبارك مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، إنه من المقرر تنظيم ندوة توعية للمزارعين اليوم الثلاثاء بإدارة أبو صوير الزراعية، وذلك للتوعية بمخاطر مرض العفن الهبابى "الهباب الأسود" الذى يصيب محصول المانجو وطرق الوقاية منه مع إجراء الرش العملى على الطبيعة.

 

وأضاف مدير عام الزراعة، أن الندوة يحضرها مهندسى المكافحة والإرشاد بمديرية الزراعة، وسوف يتم تقديم المساعدات الفنية اللازمة للمزارعين والنزول معهم على الطبيعة وإرشادهم بكافة التوصيات اللازمة للعلاج والوقاية من هذا المرض حرصا على الحفاظ على محصول المانجو الإسماعيلاوى خلال المواسم القادمة.

 

 

 


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