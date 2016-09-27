نقابة الصيادلة: تأسيس شركة مساهمة لإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع الأدوية

قرر مجلس نقابة صيادلة مصر، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، فى الأول من ديسمبر المقبل، على أن تفوض هيئة المكتب بوضع الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وأن يتولى مجلس النقابة اختيار اللجنة العليا للانتخابات فى المجلس القادم، بجانب إنشاء وتأسيس شركة مساهمة لإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع أدوية وألادوية والألبان على أن يكون شراء الأسهم لكل صيادلة مصر.

وأوضحت النقابة، فى بيان له مساء اليوم، أن مجلس النقابة وافق على عدة أمور خلال اجتماعه بالنقابات الفرعية، وهى: إنشاء النادى النهرى بالبحر الأعظم بعد 16 عاما من التوقف، والتعاقد مع إحدى الشركات بنظام الشراكة بعد أن تم إجراء مناقصة بين الشركات التى تقدمت بعروضها، وذلك دون أن تتكلف النقابة أى تكاليف مادية، واعتمد المجلس 3 مشاريع إسكان اثنين منهم بالاشتراك مع اتحاد المهن الطبية مع وزارة الإسكان ومشروع ثالث في مدينة 6 أكتوبر سيعلن عنه فى القريب العاجل".

كما وافق على إنشاء حساب موحد لكل صيادلة مصر تشترك فيه صيدليات مصر لأجل تنمية موارد الصيدليات والنقابة، ومن حيث المبدأ على تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكترونى لملفات النقابة وكافة أعمالها على أن تتولى هيئة المكتب التواصل مع الشركات المختلفة وعمل مناقصة لاختيار أفضل العروض، وإطلاق حملة إعلامية للدعاية المهنية وإبراز دور الصيادلة على أن تكون التكلفة من منحة الاتحاد المقدمة للدور الإعلامي عن كل نقابة والتعاقد مع أفضل العروض التي ستقدم لذلك.

ووافق المجلس على مشروع الخط الساخن الإلكترونى الذى سوف يربط بين نقابة صيادلة مصر وصيدليات مصر بعضها البعض مع النقابة والمريض المصري تم اسناده للدكتور شرين ربيع أمين عام نقابة الجيزة.

وقد ناقش المجلس الحكم الصادر لوقف تصعيد الدكتور، إيهاب قلدس بديلا عن الدكتور محمد سعودى على أن تخاطب النقابة الحاصلين على أعلى الأصوات بعد الدكتور محمد سعودى، ووقف تصعيد الدكتور إيهاب قلدس على الترتيب من أجل التصعيد واستعجال الشئون القانونية بمراسلة مجلس الدولة لتفسير الحكم الصادر.

كما أرجأ المجلس مشروع قانون الدمغة الصيدلانية، وصندوق معاش الصيادلة لمزيد من الدراسات القانونية، وأقر إحالة الدكتور محمد صلاح الدين كريم إلى هيئة التحقيق بسبب رحلة الفيب فى حالة عدم تسديد النفقات المطلوبة فى غضون شهر، وإحالة كلا من:"الدكتور عصام عبد الحميد، والدكتورعلى عبد الله على صالح" لهيئة التأديب، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النقابة تمثيل النقابة العامة أمام أى جهة خارجية إلا بعد إذن من النقابة العامة ، وفي حالة مخالفة ذلك يحول العضو إلى التحقيق مع حرمانه من حضور 3 جلسات متتالية.