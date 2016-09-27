وزير البيئة: حوت مرسى علم ضل طريقه ولا يمثل خطرا وشكلنا لجنه لحراسته

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، أن ظهور الحوت الأحدب بشواطئ مصر منذ يومين لا يعد المرة الأولى حيث أن هذا الحوت ظهر فى أعوام 1996 و2006 و 2011 من قبل، مؤكدا أنه نادر وفى الغالب تاه أثناء هجرته من مكان لأخر .

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هذا الحوت مسالم وأليف ولا يمثل خطرا على الإنسان وغير مؤذى ، موضحا أن الحوت الذى ظهر بالبحر الأحمر أنثى ومعها رضيع وكان السياح سعداء به للغاية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزير قامت بتشكيل لجنة لرصده ومتابعته وحراسته لمنع تعرضه للصيد الجائر .

جدير بالذكر ، أن الحوت الأحدب ينتمى إلى فصيلة الحيتانيات القافزة، قصير الجسم، كبير الرأس، زعنفته الظهرية صغيرة نسبيا، فلقتا ذنبه مروحيتان، لونه شديد السواد، يتراوح من 12 إلى 16 مترًا، كثيرا ما تلد الأنثى اثنين في بطن واحدة، يصل طوله عند النضج إلى 51 قدماً، ويصل طول زعنفته إلى ما يعادل ثلث أو ربع الطول الإجمالي للجسم كله، ويزن نحو 36 طن وعلى جلد الرأس شعر، وعدد من الطفيليات، ويوجد داخل الفم صحون من عظام حوتية يصل عددها إلى 270 ـ 400 صحناً على كل من جانبي الفم، كما يشتهر الحوت الأحدب بقدرة الذكر على إصدار أصوات مميزة ومتنوعة أسلوب غذائه هو ترشيح المياه، وتصفية العوالق والقشريات