وزير البيئة: حصلنا على 4 من مشروعات الطاقة المتجددة الممنوحة لأفريقيا

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مبادرات الطاقة المتجددة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة المناخ بباريس كانت محور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة والتى عقدت بنيويورك، لافتًا إلى أن رؤساء مصر وفرنسا وغينيا ناقشوا قائمة مشروعات للطاقة المتجددة لـ36 دولة أفريقية خلال اجتماع الجمعية، لافتاً إلى أن مصر استطاعت الحصول على 4 مشروعات من إجمالى مشاريع الطاقة المتجددة الممنوحة للقارة الأفريقية.

وأوضح "فهمى"، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج "السادة المحترمون"، المذاع على فضائية "أون تى فى" أن المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة تستهدف توليد 39 ألف ميجا وات بحلول عام 2020 بتكلفة 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا لحظيا بين وزارتى الكهرباء والبيئة لتفعيل مبادرات الطاقة المتجددة.

ولفت فهمى إلى أنه لابد من إعادة التفكير فى كميات الأرز المزروعة بما يتناسب مع مواردنا المائية واحتياجاتنا الفعلية، مشيراً إلى أن مصر تؤسس لصناعات ضخمة قائمة على استغلال المخلفات الزراعية للقضاء على مشكلة السحابة السوداء، موضحاً إلى أنه دخل فى تحدٍ كبير لمواجهة السحابة السوداء فى ظل تضاعف كمية المخلفات الزراعية.