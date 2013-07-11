أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة الثانية من "أبو الملايين": زوجة "وضاح" تعاقبه أثناء صدمته من عرض أخيه المغري

Google+ Print
الحلقة الثانية من "أبو الملايين": زوجة "وضاح" تعاقبه أثناء صدمته من عرض أخيه المغري الحلقة الثانية من "أبو الملايين": زوجة "وضاح" تعاقبه أثناء صدمته من عرض أخيه المغري

كتب : منى السداوي منذ 47 دقيقة

شهد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "أبو الملايين" قيام رجل الأعمال "محمد فوزي" الذي يلعب دورة الفنان "عبدالحسين عبدالرضا"، بمحاولة إقناع أخوه "وضاح" الذي يلعب دورة الفنان "ناصر القصى" بنقل ممتلكاته له حتى لا يقوم البنك بالحجز عليها.

تدور أحداث الحلقة الثانية من المسلسل في إطار كوميدي، بين البطلين بتذكرهما للماضي، وقد أصر "وضاح" على ضيافة أخيه، ولكن عرض فوزي المغري، بتحويل أمواله كلها البالغة 500 مليون درهم إماراتي، جعلته ينسى إصراره على الضيافة.

في الوقت نفسه كانت زوجة "وضاح" انتهت من تجهيز الطعام، لضيافة "فوزي"، ما جعلها تعاقبه فور رجوعه إلى المنزل بإجباره على تناول كل الطعام التي قامت بتحضيره.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، والفنانة ميس عمر وأمل الموضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية