الحلقة الثانية من "أبو الملايين": زوجة "وضاح" تعاقبه أثناء صدمته من عرض أخيه المغري

كتب : منى السداوي منذ 47 دقيقة

شهد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "أبو الملايين" قيام رجل الأعمال "محمد فوزي" الذي يلعب دورة الفنان "عبدالحسين عبدالرضا"، بمحاولة إقناع أخوه "وضاح" الذي يلعب دورة الفنان "ناصر القصى" بنقل ممتلكاته له حتى لا يقوم البنك بالحجز عليها.

تدور أحداث الحلقة الثانية من المسلسل في إطار كوميدي، بين البطلين بتذكرهما للماضي، وقد أصر "وضاح" على ضيافة أخيه، ولكن عرض فوزي المغري، بتحويل أمواله كلها البالغة 500 مليون درهم إماراتي، جعلته ينسى إصراره على الضيافة.

في الوقت نفسه كانت زوجة "وضاح" انتهت من تجهيز الطعام، لضيافة "فوزي"، ما جعلها تعاقبه فور رجوعه إلى المنزل بإجباره على تناول كل الطعام التي قامت بتحضيره.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، والفنانة ميس عمر وأمل الموضي.