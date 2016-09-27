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بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إنشاء كوبرى مشاة

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بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إنشاء كوبرى مشاة بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إنشاء كوبرى مشاة

> كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد وزير الداخلية، فى عملية غلق جزئى بالطريق الدائرى بالتجمع الأول لمدة 6 ساعات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى، وطريق الخدمة أمام مول كايرو فيستيفال وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال ستبدأ فى الساعة 12 منتصف ليل الاثنين، وحتى الـ6 صباح الثلاثاء، حيث سيتم رفع جسم معدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق فى الاتجاه للقادم من القطامية إلى مبنى الوزارة الجديد بالتجمع الأول ومنزل طريق السويس الصحراوى على الطريق البطىء، وتم إسناد تلك الأعمال لشركة كونكريت للإنشاءات والمقاولات.

وأوضح المصدر أنه سيتم غلق الطريق البطىء فقط بمحيط منطقة الأعمال لمدة 6 ساعات وتحويل حركة السيارات إلى الطريق السريع، وسيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال.


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