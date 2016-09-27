القبض على 12 هاربا من أحكام قضائية بينهم هاربين من المؤبد بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 12 هاربا من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "مجدى.م.ن"، 46 سنة ، عاطل مقيم عين غصين - مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1283/2016 جنايات مركز أبو صوير - والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات" والمتهم "محمود.م.أ"، 24 سنة عاطل مقيم شارع طنطا - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 690/2016 جنايات ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوات بتهمة "مخدرات".

والمتهم "محمد.أ.ح"، 44 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم عزبة أبومحارب – دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم2478 /2016 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 7 ســنوات بتهمة " هتك عرض " والمتهم " محمود. ف. م" 32 سنة عامل زراعى مقيم الكيلو 2 – عزبة سويلم - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1219/2015 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه".

والمتهم " مصطفى.م. ع" 60 سنة عاطل مقيم عطيه الناظر - مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4895/2015 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " عاهة مستديمه " والمتهم " هانى.م.م " 36 سنة عاطل مقيم عطيه الناظر - مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4895/2015 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " عاهة مستديمه " والمتهم " عيد.ا. ب" 41 سنة عاطل مقيم الضبعية - مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3053/2015 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة "شروع فى قتل".

والمتهم " محمد.ا.ب" 49 سنة عاطل مقيم الضبعية - مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3053/2015 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة " شروع فى قتل " والمتهم " عيد. ا. ب" 61 سنة عاطل مقيم الضبعية - مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3053/2015 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة " شروع فى قتل "والمتهم " محمد.ع.ب " 56 سنة عاطل مقيم الضبعية - مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3053/2015 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة "شروع فى قتل".

والمتهم "إبراهيم.م. ح" 30 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 2138/2016 جنح المركز بتهمة " سرقة" والمتهم " رائد. إ.ح " 20 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2138/2016 جنح المركز بتهمة " سرقة".

تم التحفظ على المتهم ين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.