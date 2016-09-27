عضو الزمالك لـ في الجول: تراجعت عن المحضر ضد مرتضى.. ولن أترك حقي

كشف مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك أنه سيعقد جلسة الثلاثاء مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للحديث معه بشأن منعه من دخول نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أصدر قرارا بمنع العماري من دخول نادي الزمالك وإيقافه عن العمل. (طالع التفاصيل)

وقال العماري لـFilGoal.com: "تراجعت عن تحرير محضرا ضد مرتضى منصور حتى لا يتواجد اسم نادي الزمالك داخل أقسام الشرطة وذلك احتراما مني للنادي".

وأضاف "ما حدث أمر لا يليق بي لأنني عضو مجلس إدارة النادي، مرتضى منصور تحدث مع والدي في الهتاف لينهي هذه الأزمة لكني أبلغت والدي أنني متمسك بالحصول على حقوقي كاملة".

وأتم حديثه "علاقتي مع حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي على أحسن مستوى ولا يوجد بيننا أي خلافات من أي نوع والأزمة مع رئيس النادي ليس لها علاقة بغريب".