ليلة_الأبطال – دورتموند وريال مدريد.. لقاء الانتقام

من ينجح في الانتقام.. سيكون هذا شعار مباراة بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك نظيره ريال مدريد الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

المباراة هامة ومرتقبة بالنسبة للفريقين ويتذكر كلاهما المواجهات المتكررة بينهما في السنوات القليلة السابقة.

وفي موسم 2012/2013 التقى ريال مدريد ودورتموند 4 مرات في دوري الأبطال بواقع مرتين في دور المجموعات وخرج دورتموند فائزا من هذه المواجهة بعدما فاز في الذهاب 2-1 وتعادل في الإياب 2-2.

وعاد دورتموند ليواجه ريال مدريد مرة أخرى في نصف نهائي البطولة وحقق عليه الفوز الشهير في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، وخسر في الإياب 2- صفر لينجح في إقصاء الملكي ويتأهل لنهائي البطولة قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ.

وفي الموسم الذي يليه نجح ريال مدريد في إقصاء دورتموند من البطولة والانتقام منه بعدما فاز عليه في ذهاب ربع النهائي بثلاثية نظيفة، وخسر الإياب في ألمانيا بهدفين دون رد. واستطاع بعد ذلك ريال مدريد أن يحصد لقب البطولة.

ريال مدريد لن ينسى حتى الآن الهزيمة العريضة أمام دورتموند برباعية في 2013 ويسعى للانتقام مجددا من دورتموند الذي كان سببا في إقصائه من البطولة.

والتقى ريال مدريد بدورتموند في دوري الأبطال قبل ذلك 10 مرات سجل خلالهم لاعبوه 14 هدفا في مرمى الفريق الألماني، بينما سجل دورتموند 12 هدفا في مرمى الملكي.

أما دورتموند مع مدربه توماس توخيل يسعى لاستغلال فترة التألق التي يمر بها وتذبذب مستوى ريال مدريد لخطف الفوز الذي يسهل مهمته في تخطي دور المجموعات.

الغيابات

يغيب عن دورتموند في هذه المباراة أكثر من لاعب أبرزهم ماركو رويس ومارك بارترا ونيفين سوبوتيتش، بينما يغيب عن ريال مدريد كل من كاسيميرو ومارسيلو.

ويلعب دورتموند وريال مدريد حاليا في المجموعة السادسة بجانب سبورتنج لشبونة البرتغالي وليجا وارسو البولندي.