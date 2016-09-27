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حلم المونديال - تامر عبد الحميد لـ في الجول: يوجد 4 لاعبين يستحقون التواجد في القائمة

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حلم المونديال - تامر عبد الحميد لـ في الجول: يوجد 4 لاعبين يستحقون التواجد في القائمة حلم المونديال - تامر عبد الحميد لـ في الجول: يوجد 4 لاعبين يستحقون التواجد في القائمة

يرى تامر عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق استحقاق تواجد 4 لاعبين في قائمة لمواجهة الكونجو.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال تامر عبد الحميد لـFilGoal.com: "جميع اختيارات هيكتور كوبر موفقة، ولكنني كنت أرى ضرورة لتواجد ثنائي الأهلي ولاعب الزمالك ولاعب سموحة".

وأوضح "أيمن حفني يستحق التواجد والمشاركة كأساسي مع المنتخب. حسام باولو هداف الدوري يستحق التواجد أيضا. هو هداف وسجل مرتين هذا الموسم. لا أعلم لماذا لم يتواجد".

وأضاف "وكذلك أرى أن الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان يستحق التواجد والانضمام في قائمة منتخب مصر".

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