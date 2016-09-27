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كارثة إنجليزية - اتهام ألاردايس بقبول رشوة للتحايل على القوانين.. واحالته للتحقيق

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كارثة إنجليزية - اتهام ألاردايس بقبول رشوة للتحايل على القوانين.. واحالته للتحقيق كارثة إنجليزية - اتهام ألاردايس بقبول رشوة للتحايل على القوانين.. واحالته للتحقيق

فجرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بحصول سام ألاردايس المدير الفني لمنتخب إنجلترا على رشوة مقابل إعطاء نصائح لبعض رجال الأعمال في كيفية التحايل على قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونشرت الصحيفة مقطع لاثنان من الصحفيين الخاصين بها منتحلين شخصية رجال أعمال في مقابلة مع سام ألاردايس منذ عدة شهور للحديث حول بعض الأمور الكروية الإنجليزية.

وطلب الثنائي من ألاردايس الحصول على معلومات حول كيفية التحايل على قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حول صفقات اللاعبين وبالفعل وافق المدرب المخضرم على ذلك مقابل الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف الفيديو الذي نشرته تليجراف أن ألاردايس أبلغ الثنائي المتنكر أن القوانين تحظر وجود طرف ثالث يمتلك حقوق اللاعبين، وكان هذا ما يريد ثنائي الصحفية التحايل عليه بمساعدة سام.

وجاء في الفيديو أيضا انتقاد ألاردايس لروي هودجسون المدرب السابق للمنتخب ووصفه بعديم الشخصية وذلك قبل بطولة الأمم الأوروبية.

كذلك انتقد ألاردايس قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإعادة تطوير ملعب ويمبلي واصفا هذا القرار بالـ"غبي".

في ذات السياق ذكرت شكبة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقا مع سام ألاردايس بسبب تقرير صحيفة تليجراف والفيديو المسرب للمدرب المخضرم الذي يدينه في الكثير من الأمور.

وكان ألاردايس ترك تدريب سندلاند قبل بداية الموسم لتولي تدريب منتخب إنجلترا خلفا لروي هودجسون.

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فيديو اليوم السابع

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