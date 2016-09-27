حلم المونديال - أبو العلا لـ في الجول: اختيارات كوبر هي الأفضل وعاشور مظلوم

كيف يرى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو في بداية حلم الوصول إلى المونديال؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه محمد أبو العلا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد أبو العلا لـFilGoal.com: "اختيارات كوبر هي الأفضل. أنه يرى عدم الاحتياج لأكثر من ثنائي هجومي، ويرسم طريقة لعبه على ذلك بالاعتماد على مهاجم أساسي وأخر احتياطي".

وأضاف "من الممكن ألا يكون كوبر مقتنعا بأيمن حفني على المستوى الدولي أو استبعاده يأتي بسبب وجود بدائل في المنتخب، منهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه".

وتطرق أبو العلا للحديث عن حسام عاشور قائلا: "عاشور يذكرني بنفسي. كنت مظلوما أيضا في المنتخب رغم اجتهادي مع الزمالك. ولكني اعتقد أن فكر كوبر يعتمد على اللاعبين المعاصرين للمنتحب. لا وقت للتجربة".

وواصل "أعتقد أن خيارات كوبر لمباراة غانا لن تختلف عن قائمة الكونجو أيضا. ومن هنا جاء سبب اختيار رباعي في حراسة المرمى".

وأتم "علينا الوقوف جميعا وراء المنتخب والجهاز الفني مهما كان اختلاف الآراء".

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