أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حلم المونديال - أبو العلا لـ في الجول: اختيارات كوبر هي الأفضل وعاشور مظلوم

Google+ Print
حلم المونديال - أبو العلا لـ في الجول: اختيارات كوبر هي الأفضل وعاشور مظلوم حلم المونديال - أبو العلا لـ في الجول: اختيارات كوبر هي الأفضل وعاشور مظلوم

كيف يرى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو في بداية حلم الوصول إلى المونديال؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه محمد أبو العلا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد أبو العلا لـFilGoal.com: "اختيارات كوبر هي الأفضل. أنه يرى عدم الاحتياج لأكثر من ثنائي هجومي، ويرسم طريقة لعبه على ذلك بالاعتماد على مهاجم أساسي وأخر احتياطي".

وأضاف "من الممكن ألا يكون كوبر مقتنعا بأيمن حفني على المستوى الدولي أو استبعاده يأتي بسبب وجود بدائل في المنتخب، منهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه".

وتطرق أبو العلا للحديث عن حسام عاشور قائلا: "عاشور يذكرني بنفسي. كنت مظلوما أيضا في المنتخب رغم اجتهادي مع الزمالك. ولكني اعتقد أن فكر كوبر يعتمد على اللاعبين المعاصرين للمنتحب. لا وقت للتجربة".

وواصل "أعتقد أن خيارات كوبر لمباراة غانا لن تختلف عن قائمة الكونجو أيضا. ومن هنا جاء سبب اختيار رباعي في حراسة المرمى".

وأتم "علينا الوقوف جميعا وراء المنتخب والجهاز الفني مهما كان اختلاف الآراء".

طالع أيضا

حلم المونديال - جعفر لـ في الجول: قائمة كوبر منطقية بسبب خطة الكونجو

حلم المونديال - عمارة لـ في الجول: مفاجأة واحدة في قائمة مصر

حلم المونديال - تامر عبد الحميد لـ في الجول: يوجد 4 لاعبين يستحقون التواجد في القائمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب