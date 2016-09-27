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حلم المونديال - وزير الرياضة: المنتخب يُفضل مواجهة غانا في برج العرب وليس القاهرة

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حلم المونديال - وزير الرياضة: المنتخب يُفضل مواجهة غانا في برج العرب وليس القاهرة حلم المونديال - وزير الرياضة: المنتخب يُفضل مواجهة غانا في برج العرب وليس القاهرة

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تفضيل الجهاز الفني لمنتخب مصر لمواجهة غانا في ملعب برج العرب عن القاهرة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

قبل أن يستضيف غانا في ثاني مباريات التصفيات في السابع من نوفبر المقبل.

وقال وزير الرياضة بخصوص إقامة مباراة غانا في استاد القاهرة: "إيهاب لهيطة مدير أخبرني بتفضل كوبر والجهاز لإقامة المباراة على برج العرب عن استاد القاهرة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون سبوت "لا يوجد أي مشكلة لدينا. نحن في خدمة منتخب مصر".

وأردف "ولكن في الوقت الحالي رغبة المنتخب إقامة المباراة على برج العرب".

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