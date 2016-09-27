حازم إمام: لو كانت أي مباراة غير تصفيات المونديال لترك منتخب مصر اللاعبين للزمالك

يرى حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق أن أهمية مباراة مصر والكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 تمنع المنتخب من تنفيذ طلب الزمالك بالحفاظ على لاعبيه من أجل اللعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويأتي طلب مرتضى في ظل استعداد الزمالك لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والموعد المبدئي للنهائي سيكون يوم 14 أكتوبر.

وقال إمام في تصريحات لقناة DMC يوم الاثنين: "لو كانت مباراة الكونجو في تصفيات غير تصفيات المونديال لترك المنتخب اللاعبين للزمالك".

وأضاف "لكن أهمية المباراة وحلم المونديال الذي يسعى الجميع لتحقيقه يمنع ذلك".

يرتبط موعد نهائي ذهاب دوري أبطال إفريقيا في منتصف أكتوبر بكونه يأتي بعد أيام قليلة من افتتاح مشوار مصر في تصفيات المونديال بلقاء الكونجو في برزافيل يوم 9 أكتوبر المقبل.