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عبد الحفيظ: هذه حقيقة مغادرة عمرو جمال لمران الأهلي غاضبا

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عبد الحفيظ: هذه حقيقة مغادرة عمرو جمال لمران الأهلي غاضبا عبد الحفيظ: هذه حقيقة مغادرة عمرو جمال لمران الأهلي غاضبا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن عمرو جمال مهاجم الفريق لم يصدر منه أي فعل غير لائق خلال المران الجماعي الأخير.

وقال عبد الحفيظ لقناة DMC sport: "الجهاز الفني للأهلي بالكامل كان متواجدا داخل الملعب ويتابع المران بتركيز، وإذا حدث أي فعل من أي لاعب بالتأكيد سنلاحظ ذلك".

وأضاف "عمرو جمال لم يصدر منه أي فعل أو اعتراض أثناء المران".

وأجرى حسام البدري المدير الفني للأهلي تقسيمة للاعبين خلال مران يوم الاثنين. فريق أساسي وفريق احتياطي يضم عمرو جمال.

وخرجت العديد من الأنباء تشير لمغادرة اللاعب غاضبا وهو ما نفاه عمرو جمال تماما.

وقال عمرو جمال: "لم أغادر المران غاضبا. غادرت مباشرة عقب نهايته وهو أمر طبيعي". (طالع تصريحات عمرو جمال كاملة)

ثم انتقل عبد الحفيظ للحديث عن لائحة فريق الكرة الجديدة قائلا: "بالاتفاق مع رئيس النادي ورئيس قطاع الكرة بالأهلي سيتم اعتماد لائحة جديدة لفريق الكرة".

وتابع "اللائحة ستكون لإعطاء كل لاعب حقه في الفريق، لأن هناك لاعبون يشاركون بشكل أساسي ومستمر في المباريات ولاعبون أخرون لا يشاركون".

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