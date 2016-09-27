النصر للتعدين يوضح حقيقة نقل مباراته مع الزمالك إلى القاهرة

أوضح عبد الله هارون المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم نادي النصر للتعدين حقيقة نقل مباراة فريقه مع الزمالك إلى استاد القاهرة بدلا من استاد أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر للتعدين يوم الخميس على استاد أسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري. مباراة هي الأولى للزمالك في المسابقة.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية تُشير لنقل مباراة النصر للتعدين والزمالك إلى استاد القاهرة بدلا من أسوان، وهو ما نفاه المدير التنفيذي للنادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم النصر للتعدين: "الزمالك لم يطلب رسميا نقل المباراة إلى القاهرة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة العاصمة الجديدة "المباراة في أسوان لأن الزمالك لم يخطرنا حتى الآن بطلب نقلها".

وواصل "كل ما يُقال مجرد تقارير ولم يصل إلينا أي خطابات رسمية بذلك".

ولم يحقق النصر للتعدين أي نقطة في الدوري حتى الآن وذلك بعد الخسارة برباعية أمام إنبي والخسارة 2-0 أمام المصري.

بينما الزمالك لم يلعب أي مباراة في الدوري وذلك بسبب مشاركته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.