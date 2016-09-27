أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خالد عبد العزيز: نسعى لتلبية أي طلبات للزمالك بخصوص النهائي والدليل الأهلي

Google+ Print
خالد عبد العزيز: نسعى لتلبية أي طلبات للزمالك بخصوص النهائي والدليل الأهلي خالد عبد العزيز: نسعى لتلبية أي طلبات للزمالك بخصوص النهائي والدليل الأهلي

أوضح خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بذل قصارى جهده من أجل تلبية أي طلبات للزمالك بخصوص ملعب إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد عبد العزيز: "بعد لقاء الذهاب أمام الوداد، الزمالك طلب إقامة المباراة النهائية في برج العرب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة DMC "ومنذ يوم أمس وبدأت الأحاديث بخصوص إقامتها في استاد القاهرة، وسنساعد الزمالك في الحالتين".

وواصل "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أي طلبات من الزمالك بخصوص نهائي دوري الأبطال مثل ما حدث مع الأهلي في نهائي الكونفدرالية".

وكان الأهلي قد توج بطلا لكأس الكونفدرالية على حساب سيوي سبورت في 2014 على استاد القاهرة.

وأكمل وزير الرياضة حديثه قائلا: "سيكون هناك تعاون ومرونة بخصوص كل طلبات الزمالك. والمباراة بحضور جماهيري بكل تأكيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع