خالد عبد العزيز: نسعى لتلبية أي طلبات للزمالك بخصوص النهائي والدليل الأهلي

أوضح خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بذل قصارى جهده من أجل تلبية أي طلبات للزمالك بخصوص ملعب إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد عبد العزيز: "بعد لقاء الذهاب أمام الوداد، الزمالك طلب إقامة المباراة النهائية في برج العرب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة DMC "ومنذ يوم أمس وبدأت الأحاديث بخصوص إقامتها في استاد القاهرة، وسنساعد الزمالك في الحالتين".

وواصل "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أي طلبات من الزمالك بخصوص نهائي دوري الأبطال مثل ما حدث مع الأهلي في نهائي الكونفدرالية".

وكان الأهلي قد توج بطلا لكأس الكونفدرالية على حساب سيوي سبورت في 2014 على استاد القاهرة.

وأكمل وزير الرياضة حديثه قائلا: "سيكون هناك تعاون ومرونة بخصوص كل طلبات الزمالك. والمباراة بحضور جماهيري بكل تأكيد".