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مؤمن سليمان: هذا ما قاله مرتضى منصور بعد خماسية الوداد

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مؤمن سليمان: هذا ما قاله مرتضى منصور بعد خماسية الوداد مؤمن سليمان: هذا ما قاله مرتضى منصور بعد خماسية الوداد

كشف مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عن كواليس الحديث الذي جمعه مع مرتضى منصور رئيس النادي عقب الخسارة أمام الواد 2-5 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرح مؤمن سليمان خلال استضافته بقناة "أون سبورت": "حاولت التحدث مع مرتضى منصور عقب المباراة، ولكن لم أتمكن من الوصول إليه، وعلمت أنه يعاني من وعكة صحية".

وأضاف: "لم أكن أريد إزعاجه بعد العودة من المغرب، لأن البعثة وصلت في وقت متأخر".

وأوضح: "لقد تحدث معي رئيس النادي عقب مران الفريق يوم الاثنين، وقال لي نحن في ظهرك، لقد أديت أفضل ما لديك في مباراة الوداد".

وواصل: "لقد حاول إجراء مكالمة كونفرانس بلاعبي الزمالك لتحفيزهم في غرفة خلع الملابس".

وأتم مؤمن سليمان: "مرتضى منصور من أكثر الشخصيات المريحة الذين عملت معهم كمدير فني، ولم يحدث أن تدخل في عملي منذ تولي المسئولية".

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