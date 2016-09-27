مؤمن سليمان: هذا ما قاله مرتضى منصور بعد خماسية الوداد

كشف مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عن كواليس الحديث الذي جمعه مع مرتضى منصور رئيس النادي عقب الخسارة أمام الواد 2-5 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرح مؤمن سليمان خلال استضافته بقناة "أون سبورت": "حاولت التحدث مع مرتضى منصور عقب المباراة، ولكن لم أتمكن من الوصول إليه، وعلمت أنه يعاني من وعكة صحية".

وأضاف: "لم أكن أريد إزعاجه بعد العودة من المغرب، لأن البعثة وصلت مصر في وقت متأخر".

وأوضح: "لقد تحدث معي رئيس النادي عقب مران الفريق يوم الاثنين، وقال لي نحن في ظهرك، لقد أديت أفضل ما لديك في مباراة الوداد".

وواصل: "لقد حاول إجراء مكالمة كونفرانس بلاعبي الزمالك لتحفيزهم في غرفة خلع الملابس".

وأتم مؤمن سليمان: "مرتضى منصور من أكثر الشخصيات المريحة الذين عملت معهم كمدير فني، ولم يحدث أن تدخل في عملي منذ تولي المسئولية".