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"ملكة الانفصالات" تمثّل انجلينا جولي في قضية طلاقها... فكم ستتقاضى؟

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الإثنين 26-09-2016 19:33

منذ إعلان النجمة العالمية انجلينا جولي Angelina Jolie تقدّمها بأوراق الطلاق الرسمية من زوجها نجم هوليوود الشهير براد بيت Brad Pitt، لاح اسم المحامية Laura Wasser في الأفق، ليتبيّن الآن أنها هي من ستتولى قضية طلاق النجمين الأكثر شهرة.
هذه المحامية لطالما أثارت الجدل بسبب شهرتها جرّاء طلاق الكثير من مشاهير هوليوود، وأبرزهم بريتني سبيرز Britney Spears، وكيم كارداشيان Kim Kardashian، وجوني ديب Johnny Depp، وسكارليت جوهانسون Scarlett Johansson، وغيرهم...

ومن أبرز القضايا التي أوكلت إليها أيضاً طلاق ميل غيبسون Mel Gibson وروبين مور Robyn Moore الذي كلّف النجم نصف ثروته، أي حوالى 400 مليون دولار.

وعلاقة Wasser بانجلينا ترجع لعام 2003، حين مثلت جولي أثناء انفصالها عن بيلي بوب ثورنتون Billy Bob Thornton.
Laura هي ابنة لأم محامية وأب محام شهير يُدعى دينيس واسر، وقد عملت في مكتب والدها الذي تولى قضايا طلاق عدد من الممثلين أيضاً، وتتقاضى أتعاباً كبيرة في أيّ قضية تتولاها، والتي قد تصل إلى 10 ملايين دولار أو 850 دولاراً في الساعة.

وتحظى Laura Wasser (48 عاماً) بإعجاب الصحافة الأمريكية التي تُطلق عليها لقب "ملكة الانفصالات"، وتُعتبر واحدة من أفضل 100 محامية في الولايات المتحدة بحسب Hollywood Reporter.

يُشار إلى أنّ جولي طلبت الطلاق من زوجها يوم الإثنين الماضي، وتطالب بحضانة منفردة لأطفالهما الـ 6.. فهل تنجح Laura Wasser في كسب القضية؟! وكم ستتقاضى مقابل تمثيلها جولي؟!

 

تعرفوا إلى أغلى طلاقات المشاهير في العالم... هل ينضم براد وأنجلينا إلى القائمة؟

 

 

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