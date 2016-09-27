منة شلبي تلحق بـ يسرا وتترك "أهل العيب" لـ ياسمين رئيس

اتخذت النجمة المصرية الشابة منة شلبي قراراً مفاجئاً واعتذرت باللحظات الأخيرة عن بطولة فيلم "أهل العيب" برغم أنه كتب خصيصاً لها ، وقيل إن السبب هو اعتذار الفنانة يسرا عن عدم المشاركة ببطولة الفيلم بدور والدتها، ولم يجد المخرج هادي الباجوري الا زوجته النجمة ياسمين رئيس لتقوم بدور منة ، كما تم التعاقد مع النجمة سوسن بدر لتقدم دور راقصة معتزلة بديلة للفنانة يسرا!!

صنّاع الفيلم قرروا تأجيل التصوير لمدة أسبوع كامل برغم أن الديكور جاهز تماماً، ولكن المنتج السبكي قرر ألا يقع بنفس خطأ فيلم "جواب اعتقال" وطلب عرض السيناريو على الرقابة أولاً والحصول على تصريح بالتصوير، خاصة بعدما تردد أن أغلب النجمات رفضن المشاركة بالعمل لوجود مشاهد شذوذ جنسي!!

فيلم "أهل العيب" من بطولة ياسمين وآسر ياسين وسوسن بدر ومحمد ممدوح، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادى الباجوري، إنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعياً وراء كسب المال.