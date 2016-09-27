طليق نادين الراسي يرد: لن أنزل إلى هذا المستوى والقضاء بيننا

رد رجل الأعمال السيّد جيسكار أبي نادر على الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي، وتحدثت عن مواجهات بينه و بين زوجته السابقة الممثلة نادين الراسي، عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وجاء في البيان الآتي: يوّد السيد جيسكار أبي نادر أن يوضح للرأي العام ما يلي:

"على أثر عدة خلافات بينه وبين السيدة نادين الراسي كما يحصل بين الكثير من الأزواج، تقدم بدعوى طلاق وحضانة الولدين.

بدلاً من أن تنتظر السيدة نادين الراسي قرار المحكمة الكريمة الكفوءة والعادلة، لجأت إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لتختلق الأكاذيب والإفتراءات وتحاول النيل من مكانته وسمعته والإستقرار العاطفي لولديه، بخاصة أنه في مرحلة أعمال جديدة ومهمة .

يهمنا أن نؤكد للرأي العام بأن السيد جيسكار أبي نادر لن يجاريها بهذا الأسلوب الرخيص ولن ينزل الى هذا المستوى بل يكتفي باللجوء الى القضاء الذي وحده له الحق بالفصل بهذا النزاع .

مع العلم أنه لم يتواجه معها ولم تحصل أية أعمال عنف بينهما حين دخلت الى منزله كونه لم يكن متواجداً فيه كما تظهره الكاميرات والتسجيلات التي هي بحوزته والتي سيقدمها للقضاء المختص دحضاً لمزاعمها وخلافاً لما تحاول تسويقه السيدة الراسي للنيل من صورته ومكانته الإجتماعية.

وأننا نتمنى على الجميع ألا يتناقلوا أية من مزاعم السيدة نادين الراسي التي تمــُر حالياً بمرحلة عصبية صعبة كما هي تصرّح في الإعلام".