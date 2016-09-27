رفض الإفراج عن زين كرازون وتسريب صورة لها من داخل السجن

أشارت بعض المصادر في الأردن، إلى أن مدعي عام محكمة شمال عمان، رفض الكفالة المالية التي عرضتها زين كرازون لإخلاء سبيلها.

أسباب الرفض كما أشارت المصادر، تعود الى إستمرار التحقيق معها، على خلفية الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين، بعد نشر زين مقطعاً على موقع "سناب شات" تنتقد فيه الإجراءات الطبية في مستشفى المدينة الطبية.

وكانت زين قد أودعت سجن الجويدة على ذمة التحقيق، بعد أن تم إعتقالها في مطار علياء الدولي، وذلك عند عودتها من تركيا، ثن تم إحالتها إلى المدعي العام الذي أمر بتوقيفها لمدة أسبوع.

من جهة أخرى تم تداول صورة لـ زين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قيل أنه تم تسريبها من داخل السجن، بدت فيها وهي في حالة يرثى لها وتبكي بمرارة.