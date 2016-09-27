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بالصور: رنا سماحة تعلن ارتباطها بعازف كمان

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الإثنين 26-09-2016 22:45

فاجأت المطربة الشابة رنا سماحة الجميع وأعلنت فجر اليوم الإثنين ارتباطها بعازف الكمان أحمد مختار ولقب شهرته "الموك العالمي"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك، وبدا واضحاً من الصورة عدم وجود خواتم الخطوبة بيد الثنائي!!

نجمة ستار أكاديمي رنا لم تكشف عن الخبر بصورة مباشرة، وانما اكتفت بنشر صورة سعيدة لها برفقة مختار وكتبت تعليقاً عليها "الموك العالمي" وبجواره أيقونة الحب، وتلقت التهاني من جمهورها مع الدعوات باكتمال الإرتباط بسعادة، وكان لافتاً الحضور المميز لروابط نجمات ستار أكاديمي بتعليقات التهنئة وبمقدمتهن رابطة الجزائرية كنزة مرسلي.

ارتباط عاطفي فقط .. ومن المؤكد أن رنا ستبدع بتسويق مراحل الخطوبة والزفاف علماً أنها أكثر بنات جيلها انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتملك أقوى رابطة عبر تويتر.

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سيدتي