بعد تصريحات زوجته.. «توتي» ينفي وجود مشاكل مع روما

نفى أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي، لاعب نادي روما، اليوم الاثنين، وجود علاقة سيئة مع مدربه لوتشيانو سباليتى أو رئيس النادى، مؤكدًا أن علاقته جيدة بالجميع من أجل مصلحة الفريق فى المستقبل.

وأصدر “توتي” بيانًا على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، للرد على تصريحات زوجته عارضة الأزياء أيلارى بلازى التى أدلت بتصريحات تتهكم فيها على سباليتي وتتهمه أنه يتصرف كالرجل الصغير، بسبب عدم إشراك زوجها أساسيًا فى المباريات.

وقال توتى فى البيان: “علاقتى مع سباليتي وبالوتا على ما يُرام ، لأجل مصلحة روما…جميعنا نلعب من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز لروما”.

واختتم “أحتفل مع زملائي فى الفريق الثلاثاء بعيد ميلادى الـ 40، سأكون سعيد للغاية فى وجود المدرب وإدارة النادي وعائلتي”.