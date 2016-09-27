ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: لست أحمقا ورونالدو ذكي.. نعمل من أجل نفس الشيء

(إفي): قال زين الدين مدرب ريال مدريد "لست أحمقا وهو ذكي، نعمل نحن الاثنان وكلنا جميعا من أجل نفس الشيء"، في إشارة إلى رد فعل لاعبه كريستيانو رونالدو بعد استبداله خلال مباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وأوضح المدرب الفرنسي أن كل شيء كان "عاديا" مع كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بملعب سيجنال إيدونا بارك عشية مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف "ليس رونالدو فقط، بل إن جميع اللاعبين يكونون غاضبين عند خروجهم من الملعب، لكننا نفكر الآن في مباراة غدا"، معربا عن تفهمه لتركز الحديث حول ما حدث أكثر من مباراة لاس بالماس نفسها أو حتى لقاء دورتموند في التشامبيونز ليج.

وتابع "الأمر هكذا. اتخذت القرار من أجل مصلحة اللاعب. لن يغير ذلك شيئا. سيدور الحديث عن الواقعة أكثر من مباراة غدا أو لاس بالماس. يجب أن نتعايش مع هذا".

كما دافع زيدان عن سياسة التدوير بين لاعبي الفريق على مدار الموسم، مبررا إياها بالحاجة لإحداث تغييرات من مباراة إلى أخرى.

وأوضح "لو كان هناك لاعب لم يلعب قط وتحتاجه في مباراة فلن يصبح جيدا، لا يمكنك أن تطلب منه أن يكون في أفضل حال. أما إذا اتبعت سياسة التدوير ومنحت دقائق للاعبين فهذا أمر هام، لأنك حينما تدفع به سيكون جاهزا. لذا اعتقد أن التدوير مهم".

وشدد "لست أحمقا. لست شخصا يخترع لا شيء. سأدفع بأفضل فريق ممكن للفوز بالمباراة".