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زوجة توتي: سباليتي رجل صغير

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زوجة توتي: سباليتي رجل صغير زوجة توتي: سباليتي رجل صغير

هاجمت إيلاري بلاسي زوجة فرانشيسكو توتي قائد روما، لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق بسبب تصرفاته الغريبة مع زوجها.

ونقلت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" تصريحات إيلاري: "سباليتي رجل صغير، لا أنتقد قرارته الفنية في الملعب لكني أنتقد تصرفاته الشخصية".

وأضافت "كان يمكن أن يتصرف بشكل أفضل مع توتي لكنه لم يفعل ذلك، إذا كنت سأمنحه درجة لتصرفاته معه ستكون درجة ضعيفة للغاية".

وأتمت عارضة الأزياء الشهيرة حديثها قائلة: "توتي سيعتزل كرة القدم بكل تأكيد، إذا لم يكن بنهاية الموسم الحالي سيكون بعد نهاية الموسم المقبل".

وكان توتي دخل في خلافات مع سباليتي عندما تولى تدريب روما منتصف الموسم الماضي خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا بسبب استبعاده من المباريات.

وخسر روما المباراة السابقة في الدوري الإيطالي أمام تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعقب اللقاء هاجم سباليتي جميع لاعبي روما بسبب الأداء الضعيف منهم في المباراة.

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