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توتي: تصريحات زوجتي كشفت حبها الشديد لي.. وعلاقتي جيدة مع سباليتي

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توتي: تصريحات زوجتي كشفت حبها الشديد لي.. وعلاقتي جيدة مع سباليتي توتي: تصريحات زوجتي كشفت حبها الشديد لي.. وعلاقتي جيدة مع سباليتي

يرى فرانشيسكو توتي قائد وأسطورة روما الإيطالي أن تصريحات زوجته ضد لوتشيانو سباليتي المدير الفي لفريقه جاءت بسببها حبها الشديد له.

وشنت إيلاري بلاسي عارضة الأزياء الإيطالية وزوجة توتي هجوما عنيفا على سباليتي بعد انتقاده لجميع لاعبي روما عقب الخسارة السابقة من تورينو بما فيهم القائد توتي. (طالع التفاصيل)

وتحدث سباليتي لموقع روما قائلا: "كلمات زوجتي إيلاري أوضحت لي كيف تواجه المرأة وضع زوجها الصعب وذلك عندما لاحظت عدم إرتياحي مع الفريق في الموسم الماضي.

وأضاف "أؤكد للجميع أن علاقي برئيس النادي بالوتا وسباليتي المدير الفني للفريق جيدة تماما وأكن كل التقدير لهما".

وتابع "جميعنا نلعب من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز لروما".

وأتم حديثه "أحتفل مع زملائي في الفريق الثلاثاء بعيد ميلادي رقم 40، سأكون سعيد للغاية في وجود المدرب وإدارة النادي وعائلتي".

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