ليلة_الأبطال - كروس: من شبه المستحيل أن تلعب 60 مباراة بمستوى جيد

(إفي): أراد الألماني توني كروس، لاعب وسط المنتخب الألماني وريال مدريد الإسباني، تلطيف الأجواء في الفريق ومواساة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تم استبداله السبت الماضي في مباراة الليجا أمام لاس بالماس، قائلا انه "من شبه المستحيل عمليا أن تلعب 60 مباراة بمستوى جيد".

وأوضح كروس، الذي سافر مع فريقه لملاقاة فريق بروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، أن "ما نقصه دائما من حكايات، يبعد كثيرا عما يحدث في الواقع. فمن شبه المستحيل أن يلعب شخص ما 60 مباراة بمستوى جيد، والمدرب هو من يقرر من يلعب ومن سيخرجه قبل ربع ساعة على نهاية المباراة أو لا، وقد اندمج (رونالدو) مع الفريق بعد المباراة بشكل طبيعي".

كما امتدح كروس زميله البرازيلي كاسيميرو، الذي سيعوض غيابه في مركز الارتكاز، وقال أنه (كاسيميرو) "عنصر اساسي في هذا الفريق، هو يبذل الكثير من اجل الفريق ولم يكن لدينا أحد مثله قبل ذلك، وهو الأمر الواضح منذ العام الماضي".

وأضاف "ولكن اصابته لم تغير نظرتي كثيرا، فطريقة لعبي لم تتغير كثيرا من وجهة نظري، باختلاف موقعي في الملعب خمسة أمتار للخلف أو للأمام. نحاول أن نشغل المساحة التي كان يغطيها عادة".

ومن جهة أخرى، قال عن منافسهم غدا، بروسيا دورتموند الذي لم يفز عليه الريال أبدا في ألمانيا، ان "مدربهم جيد جدا، ولديه خطة واضحة، ولكن العامل الحاسم هنا هو ردة فعلنا، وأن نلعب بطريقتنا. دورتموند خطير جدا على ملعبه ويضغط من البداية، ونحن أيضا نريد ان نفعل نفس الشئ وأتمنى أن ننجح".

واختتم كلامه "في الواقع ان المباريات التي تجمع الأندية الإسبانية والألمانية تتسم بالندية والقوة. لقد خسرنا أمام شالكه وفولفسبورج، ولكننا فزنا في النهاية بالتشامبيونز. الكرة في ألمانيا وانجلترا من أفضل الدوريات في العالم، ولكن الكرة الإسبانية أفضل بكثير حاليا".