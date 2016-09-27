ليلة_الأبطال - زيدان: نعلم أين وأمام من نلعب لكننا ريال مدريد أيضا

(إفي): بدا الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هادئا رغم التعادلين الأخيرين في الدوري الإسباني اللذين حققهما فريقه، وأشاد ببروسيا دورتموند خصمه غدا في ثاني جولات دوري الأبطال الأوروبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه سيخوض المباراة بدافع البحث عن الفوز.

وقال "نعلم أين نلعب، أمام الفريق الذي سنواجه، لكننا الريال. نسعى وراء الفوز في كل الملاعب التي نذهب إليها"، خلال مؤتمر صحفي بملعب سيجنال إيدونا بارك.

وأوضح زيدان أن فريقه يحاول "إعطاء صورة جيدة في أي مكان" يتوجه إليه و"دائما من أجل الفوز بالمباراة" و"لن يتغير شيء غدا".

كما أبرز الفرنسي أن الهزائم التي مني بها الريال مؤخرا بمعقل بروسيا دورتموند لن تغير أفكاره، لأنها جزء من الماضي و"كل مباراة مختلفة". معتبرا أنه سيكون لقاء "صعبا"، لكنه كاللقاءات الأخرى. مبرزا "سنحاول تقديم كرة القدم خاصتنا، ما نحب عمله دائما، لعب كرة القدم".

بالمثل، أكد زيدان أن مواجهة بروسيا دورتموند ستكون "حافلة بالندية لأن الفريق الألماني يلعب بشكل جيد ويضم عناصر شابة وأجرى تغييرات لكنه يحتفظ بفلسفته. يحب لعب الكرة ونحن أيضا".

يذكر أن ريال مدريد قد مني بثلاث هزائم وتعادل مرتين على ملعب دورتموند حيث لا يزال يذكر الرباعية التي سجلها روبرت ليفاندوفسكي بنصف نهائي نسخة 2012-2013 (4-1) والثنائية التي احرزها ماركو ريوس (2-0) النسخة الماضية.