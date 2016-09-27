ألافيس يحقق الفوز الثاني في الدوري الإسباني أمام غرناطة

(إفي): حقق فريق ديبورتيفو ألافيس، المضيف، فوزه الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بتخطيه غرناطة اليوم بنتيجة (3-1) على ملعب مينديزوروزا فيتوريا، في ختام منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

شهدت المباراة خطورة تهديفية واضحة ومتكررة لأصحاب الأرض على مرمى جييرمو أوتشوا، الحارس المكسيكي للضيوف، ترجمها الإسباني إدجار أنتونيو مينديز، جناح ألافيس، بتسجيل الهدف الأول لفريقه (ق52) من بينية زميله فيكتور كاماراسا.

وعاد نفس اللاعب لمضاعفة النتيجة لصالح فريقه (ق66) من هجمة مرتدة سريعة وخطأ دفاعي فادح في إبعاد الكرة من الدفاع الأندلسي.

اندفع غرناطة للهجوم في محاولة للتعويض أو تقليل الفارق، وهو مانجح فيه المهاجم الأوكراني أرتيم كرافتس بتسجيل الهدف الأول للأندلسيين من عرضية رائعة لزميله البرازيلي أندرياس بيريرا (ق78).

استمرت الهجمات الأندلسية لإدراك التعادل، ولكن البرازيلي ديفيرسون، مهاجم ألافيس، قتل المباراة بهدف ثالث لفريقه من هجمة مرتدة أيضا (ق90+3).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ألافيس لتسع نقاط، من فوزين وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، يحتل بها المركز التاسع، في حين يقبع غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بنقطتين فقط، من تعادلين وأربع هزائم، بالتساوي مع أوساسونا المتذيل.

يذكر أن الجولة السابعة ستبدأ آخر الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أيام لتختتم في الثاني من أكتوبر القادم.