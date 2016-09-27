بيرنلي يحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي أمام واتفورد

(إفي): حقق بيرنلي فوزا مهما 2-0 على منافسه واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب تيرف مور، في ختام الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الأيرلندي جيف هيندريك التسجيل لبيرنلي (ق38)، قبل أن يعزز الفريق تقدمه وأحقيته بالفوز بنقاط المباراة عن طريق هدف ثان حمل توقيع الإنجليزي مايكل كين (ق50).

بذلك يحصل بيرنلي على ثلاث نقاط ثمينة يرفع بها رصيده إلى سبع نقاط في المركز الـ13 في البريميير ليج مبتعدا عن قاع الجدول، بينما تجمد رصيد واتفورد عند سبع نقاط أيضا لكنه حل في المركز الـ11 بفارق الأهداف.