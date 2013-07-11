هاني رمزي في "جر شكل": "الإخوان" تجار دين.. وأرفض تسمية مبارك بـ"المخلوع"

كتب : محمد عاشور منذ 27 دقيقة

قال الفنان هاني رمزي، إن صناعة السينما إن لم تحمها الدولة ستنتهي في وجود التليفزيون والأعمال التليفزيونية، مضيفا أن التليفزيون هو "ملجأ النجوم".

وأكد رمزي، خلال لقائه ببرنامج "جر شكل" مع الإعلامي محمد علي خير، على فضائية "CBC"، أن السينما فن وليست "سبوبة"، مشيرا إلى أنه يعتبر فيلمه "ظاظا رئيسا للجمهورية"، هو أفضل أعماله السينمائية.

من ناحية أخرى، اعتبر هاني رمزي، أعضاء تنظيم الإخوان "تجار دين"، مشيرا إلى أنهم ليسوا أشخاصا عاديين أخطأوا في حق الشعب، ولكنهم استغلوا الحديث باسم الدين ليصلوا إلى السلطة.

ولم يوافق رمزي على تسمية الرئيس الأسبق حسني مبارك بأنه "الرئيس المخلوع"، بالرغم من اعترافه بأن ثورة 25 يناير كانت ثورة شعبية وليست "موجة وخلصت"، أو "مؤامرة إخوانية".