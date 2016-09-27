طائرات تركية تقصف مواقع «العمال الكردستاني» شمال العراق

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، أن ” 6 طائرات حربية، يعتقد بأنها تركية، قامت بقصف قرى ومناطق على جبل قنديل، وفي سفوحه الواقع شمالي العراق، حيث تتواجد مقرات وتجمعات مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال إبراهيم محمود شاهد عيان إن “قرى بولى ومونتان وابابكرة وقلاتووان في سفح جبل قنديل تعرضت لقصف شديد”.

ولم يعرف حتى اللحظة حجم الخسائر التي تعرضت لها القرى والمدنيين أو مقرات مسلحي الحزب.

وتقوم طائرات تركية باستمرار بقصف مواقع وتجمعات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.