مقتل أكثر من 20 من مليشيات الحوثي وصالح في محافظة «الجوف» اليمنية

قُتل أكثر من 20 من مليشيات الحوثيين وصالح في المعارك التي دارت في محيط معسكر حام الاستراتيجي في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال اليمن الحدودية مع السعودية خلال اليومين الماضيين.

وصرحت مصادر ميدانية لمركز الجوف الإعلامي التابع للمقاومة أن قوات الجيش والمقاومة استطاعت خلال المعارك أن تأسر عددًا من عناصر المليشيات والاستيلاء على أسلحة وذخيرة لهم، مشيرة إلى أن القوات الحكومية أحرزت تقدما وسيطرت على عدد من التباب ومواقع بالقرب من المعسكر، واستولت على أطقم عسكرية وكميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأضافت أن جبهات القتال تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين فى مسعى للقوات الحكومية لاستكمال تحرير مديرية المتون بما فى ذلك معسكر حام الاستراتيجي، والذى يعتبر بوابة الدخول لمديرية الزاهر أكبر معقل للحوثيين فى محافظة الجوف.

وقام اللواء أمين الوايلي، قائد المنطقة السادسة، وعدد من قيادات الجيش والمقاومة، اليوم الاثنين، بزيارة مواقع القوات الحكومية فى مديرية الغيل وحث القوات على مواصلة الجهود لتحرير ما تبقى من مديرية المتون.

يذكر أن القوات الحكومية تسيطر الآن على حوالى 95% من مديرية المتون، وكانت قد شنت فى اليومين الماضيين هجوما كبيرا على مواقع المليشيات فى جبهة حام بالقرب من المعسكر وسيطرت على أحد مخازن الأسلحة التابعة للمليشيات، فى الوقت الذى هربت فيه عناصر المليشيات من المعسكر، ولكن طائرات التحالف طاردتهم ودمرت السيارات التى هربوا بها.

أ ش أ